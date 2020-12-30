Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Messi'siz Barcelona, Eibar'a takıldı: 1-1
30.12.2020 - 00:11 | | MADRİD (AA)

Messi'siz Barcelona, Eibar'a takıldı: 1-1

La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere kaldı.

Messi'siz Barcelona, Eibar'a takıldı: 1-1
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona'da Lionel Messi, Gerard Pique, Sergi Roberto ve Ansu Fati sakatlıklarından, Jordi Alba'da kart cezalısı olmasından dolayı kadroda yer almadı.

İlk yarısı golsüz berabere biten maçta konuk takım Eibar, 57. dakikada Enrique Garcia ile 1-0 öne geçti.

Yaklaşık 4 hafta süren sakatlıktan çıkarak kadroya giren Ousmane Dembele'nin 67. dakikadaki golüyle skora eşitliği getiren Barcelona, ilerleyen dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyerek sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde 4. beraberliğini alan Barcelona, 25 puanla 6. sıraya geriledi. Lider Atletico Madrid'den iki maç fazlası olan Barcelona, buna rağmen 7 puan geride bulunuyor. Eibar ise 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Diğer yandan, Barcelona'da sağ ayak bileğinden hafif sakatlığı bulunan Messi, teknik direktör Ronald Koeman'ın onayıyla Noel tatilinden kaynaklanan iznini uzattı ve Eibar maçının kadrosuna alınmadı.

Messisiz Barcelona, Eibara takıldı: 1-1

 

 

 

 

Ersun Yanal: "Kariyerim boyunca unutmayacağım"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ömer Erdoğan: Bu skor bizi şımartmayacak
    Ömer Erdoğan: Bu skor bizi şımartmayacak
  2. Messi'siz Barça, Eibar'a takıldı!
    Messi'siz Barça, Eibar'a takıldı!
  3. Arsenal Premier Lig'de 2'de 2 yaptı
    Arsenal Premier Lig'de 2'de 2 yaptı
  4. Feghouli'nin tedavisine başlandı
    Feghouli'nin tedavisine başlandı
  5. Ergin Ataman'dan mağlubiyet yorumu
    Ergin Ataman'dan mağlubiyet yorumu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Promitheas-Frutti Extra Bursaspor: 75-100

Promitheas-Frutti Extra Bursaspor: 75-100

Anadolu Efes-Real Madrid: 65-73

Anadolu Efes-Real Madrid: 65-73

Son dakika | Galatasaraylı Alex Tyus, Real Madrid'e transfer oldu

Son dakika | Galatasaraylı Alex Tyus, Real Madrid'e transfer oldu

Son dakika | Sumudica'dan yalanlama: Sosyal medya hesabım yoktur

Son dakika | Sumudica'dan yalanlama: Sosyal medya hesabım yoktur

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet