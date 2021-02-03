Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik
03.02.2021 - 16:41 | | DHA

Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik

Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal golsüz beraberliğin ardından açıklamalarda b.ulundu.

Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik
ABONE OL

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Topa sahip olma eşit olarak gözükse de her iki takım açısından, pozisyon üstünlüğü olarak Erzurum'un önde olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı maçı koparabilirdik. Yakaladığımız 4 tane pozisyon var. Özellikle rakibin birinci bölgesinde pozisyonlarda son pası iyi yapsak 3 puanla dönerdik. Gelişmeye devam ediyoruz. İnşallah devam edecek. Maçın ikinci devresinde Novikovas ve El Kabir yorulduktan sonra Emrah ve Ricardo hamlesi yaptık.

Sivasspor'un stoperinin sakatlanması onların dezavantajı oldu. 90 dakikada 3 pozisyon verdik. Son 90+4'teki pozisyonda iyi kafa vuruşu gelse 3 puanla dönebilirdik. Erzurum takımını kutluyorum. Takım disiplini, birlikte oynama anlamında mükemmel maçlar çıkardılar. 4 maçta 8 puan alıp son 2 maçta gol yemedik. Önemli bir istatistik. Gol yemeyi kesmemiz gerekiyordu. Şimdi 6 puanlık Kayseri maçına çıkacağız. pazar günü oynayacağız. Gidişatımız iyi, ivmemiz iyi. Bu şekilde devam etmemiz bizi rahatlatacaktır. Sivasspor'a da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik

Sivasspor'un Erzurumspor hazırlıkları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Antalyaspor-Beşiktaş - İlk 11'ler belli oldu
    Antalyaspor-Beşiktaş - İlk 11'ler belli oldu
  2. Başkan Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak
    Başkan Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak
  3. Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala şok!
    Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala şok!
  4. Giresunspor'un gözü şampiyonlukta
    Giresunspor'un gözü şampiyonlukta
  5. Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik
    Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Çalımbay: "2 golümüz maalesef VAR'dan döndü"

Rıza Çalımbay: "2 golümüz maalesef VAR'dan döndü"

Merhum futbolcu Sinan Tanış'ın adı mahallesindeki parka verildi

Merhum futbolcu Sinan Tanış'ın adı mahallesindeki parka verildi

Güven Yalçın: Beşiktaş bana şans vermedi

Güven Yalçın: Beşiktaş bana şans vermedi

Hatayspor, Malili Kone'yi kadrosuna kattı

Hatayspor, Malili Kone'yi kadrosuna kattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet