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HaberlerBeşiktaş Haberleri Mesut Bakkal, Beşiktaş'ın yeni sol bekini açıkladı
20.05.2020 - 08:09 |

Mesut Bakkal, Beşiktaş'ın yeni sol bekini açıkladı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala hakkında transfer açıklaması geldi.

Mesut Bakkal, Beşiktaş'ın yeni sol bekini açıkladı
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Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala için eski hocası Mesut Bakkal'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Bir dönem Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal, eski öğrencisi Fabrice N'Sakala ile ilgili konuştu.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Mesut Bakkal, "N'Sakala antrenman disiplini ve kişilik olarak muazzam bir futbolcu. Beşiktaş çok iyi transfer yaptı. N'Sakala, Sergen Yalçın ile de birlikte Alanya'da çalıştı. N'Sakala, Sergen Yalçın'ın da istediği bir isimdi. N'Sakala'nın Beşiktaş'ta performansını artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi bir futbolcuyu transfer etti." ifadelerini kulandı.

Öte yandan Fabrice N'Sakala, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin kendisine Beşiktaş forması giydirdiği görseli kişisel hesabından paylaşarak transfer iddialarını güçlendirmişti.

27 maçta oynadı

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 resmi maçta süre aldı ve takımına yalnızca 1 asist katkısı sağlayabildi.

Mesut Bakkal, Beşiktaşın yeni sol bekini açıkladı

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