Mesut Dilsöz: ‘Güzel günlere geri döneceğiz’

‘Akhisarspor’da göreve başlama sürecinizi anlatır mısınız?

Bandırmaspor maçından sonra Balıkesirspor’daki görevimden ayrıldım. Sonraki hafta içi Akhisarspor’da Cem Hoca’nın istifa ettiğini duydum. Akhisarsporlu yöneticilerle ön görüşme yaptık. Görüşmelerimizde herhangi bir sorun çıkmadı ve kısa süre içinde anlaşarak imzaları attık. Ardından da antrenmana çıktık. Ülkemizdeki birçok kulüpte olan ekonomik sorunlar burada da vardı, bunun bilincinde olarak göreve başladık.

Oyuncularınızla aranızdaki ilişkiyi nasıl buluyorsunuz?

Henüz kısa süre oldu buraya geleli. Bu camiadaki her bir oyuncu karakter olarak çok iyi. Bir de bu karakterlerine çok çalışma eklenince ortaya güzel bir ilişki çıkıyor.

Oyuncularımızla saha içinde çalıştığımız gibi, saha dışında da , bireysel ve grup olarak konuşmalarla onları antrenmana ve maçlara hazırlıyoruz. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanarak devreyi bizim için en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Çünkü önümüzde transfer dönemi olacak. Kulübü içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkarabilmek adına tüm puanlara talibiz.

Yolunuza genç oyuncularla devam ediyorsunuz. Bu durumun artıları eksileri neler?

Az önce de bahsettiğim gibi oyuncularımız çok iyi, çok yetenekli isimler. Doğruyu söylemek gerekirse beklediğimin üzerinde çıktılar. Doğukan, Ali Kaan, Gökmen, Hasan Ali, Oğulcam, Bertuğ, Bora, Mert ve alttan çağırdığımız isimlerle güzel bir yolculuğa çıktık. Hepsinden memnunum. Çalışmalarına göre süre ve forma vererek hepsinden faydalanmak istiyoruz. Birçok genç oyuncumuzun ileride Süper Lig takımlarımdan teklif alabileceğini düşünüyorum. Genç ve deneyimli oyuncularımız var. Ara yaşta ise oyuncu sayımız az. Kısa sürede kaynaştık. Bu da oyunumuza yansıyacaktır. Değişim içerisindeyiz. Bunu da sonuca yansıtacağız.

İleriye dönük planlarınız nelerdir?

Kulüp kongre sürecinde. Kongreler de marta kadar ertelendi. Planlarımızı şimdilik devre arasına kadar yapabiliyoruz. Daha sonra ne olacak bilmiyoruz. Transfer açılırsa hedef değişir, açılmazsa değişir. Şu süreçte yapacağımız en iyi iş, kalan maçlardan olabildiğince fazla puan çıkarmak. Dediğim gibi transferin açılma durumuna göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Tabi bu işler yönetim kurulumuzun ilgilendiği işler ama onların da bu yasağı kaldırmak için ne kadar uğraştığını görebiliyoruz.

Akhisar halkı ile camia arasında pürüzler bulunuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Akhisarspor son 6-7 sene ülke futboluna damga vurmuş takımlardan bir tanesi. Aile arasında kırgınlık olabilir ancak Akhisarspor 1. Lig’de olduğu için taraftarların sırt çevireceğini düşünmüyorum. Çok büyük borçlarımız yok. Kısa sürede bu durumdan kurtulup geçmişteki başarılar gibi başarılara imza atacağız. Burada kilit nokta birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Kavgayla, tartışmayla sorun halledilmez. Sevgi ve ilgi azalmamalıdır. Ben Akhisarlıların destek vereceğine inanıyorum. Herkes bu duruma el atacaktır ve Akhisar’ı hak ettiği noktaya taşıyacaktır.

Akhisar Arena’da ilk maçınıza çıkacaksınız fakat pandemi nedeniyle seyirci yok. Bu durumu nasıl buluyorsunuz?

Stadyumumuz çok modern ve güzel bir stat. İlk maçlarda seyircinin olmayışı zor ve tuhaftı. Daha önce cezalı maçlar oynamıştık ama arka arkaya seyircisiz oynadığımızda garip hissettik. Ülkemizde seyircilerin oyuna ve futbola tutkusunu biliyoruz. O atmosfer ve o heyecanı inanın çok özledik. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız ve taraftarımıza kavuşuruz. Gerçekten seyircisiz futbol, tutsuz yemeğe benziyor.

Ülke futbolumuzdaki altyapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pandemiden sonra mecburiyetten altyapıya yönelim oluştu. Bu durum planlı ve organizasyonlu olmalı. Sürekli şampiyonluğu düşünen 3 büyükler altyapı olaylarını gerçekleştiremeyecektir. Anadolu takımları ise bu işi yapmalı. Ülkemiz gerçekten büyük bir oyuncu potansiyeline sahip. Biz altyapıya yatırım yapmadan oradan oyuncu çıkmasını bekliyoruz. Ne yazık ki bir şey vermeden almak olmuyor. Altyapı hocası ile A Takım hocaları arasında çok ciddi farklar var. Öncelikle altyapı antrenörlerimize hak ettikleri değeri vermeliyiz ve onlarla yakın bir ilişki kurmalıyız. Sonrasında da başarı gelecektir.