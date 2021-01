Mesut Özil: 'Hep Fenerbahçeliydim öyle de kalacağım'

Fenerbahçe’de tarihi bir gün yaşandı. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, kendisini resmen sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yerli-yabancı 150 basın mensubu önünde gerçekleşen imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve Mesut Özil beraber katıldı.

Fenerbahçe’yi küçüklükten beri sevdiğini vurgulayan Özil’in imza töreninden satırbaşları şöyle:

- Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem olacak, çok mutluyum.

‘Maçları izlerken’

- Ben aslında kendim Fenerbahçeli oldum. Maçları izlerken biri Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı oluyordu; ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım. Ben Fenerbahçe’ye inanıyorum. Bir Fenerbahçeli olarak da her zaman inandım.

- Bir futbolcunun üstünde her zaman baskı vardır. Ben her zaman büyük kulüpler için oynadım, Fenerbahçe’de de üstümde baskı olacağını biliyorum. Fenerbahçe, benim için farklı. Elimden geleni yapacağım. İnşallah her şey güzel olacak.

Şampiyonluk mesajı

- Şampiyonluk yaşayacağımıza tabii ki inanıyorum. Fenerbahçe, her zaman ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah da bunu en kısa sürede başaracağız.

- Hedefimiz sadece Süper Lig’de değil. Ligi kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde de Fenerbahçe’yi en güzel şekilde temsil edeceğiz.

- Türkiye’ye eskiden geldiğimde stada gidip maç izlemek istiyordum, olmuyordu. Fenerbahçe oyuncusu olarak, inşallah o güzel sahada güzel performanslar sergileyeceğiz. Çok mutluyum.

Hayalleri gerçekleştiren imza

Fenerbahçe’de Mesut Özil’in 3.5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı tarihi an aslında bir hayali de gerçeğe dönüştürdü. Haziran 2019’da Fenerbahçe kulübü ve Mesut Özil’e bir mektup yazan ikiz kardeşler Yağız ve Kuzey, bir rüyaya tanıklık etti.

Mesut Özil’in imza attığı anda Başkan Ali Koç tarafından sahneye çağrılan 9 yaşındaki Fenerbahçeli kardeşler, unutulmaz bir hatıranın da sahibi oldu. 67 numaralı Mesut Özil formasını da dünyaca ünlü yıldıza imzalatan Yağız ve Kuzey, fotoğraf da çektirdi.

Dünya izledi

Sarı-lacivertli kulübün Mesut Özil imza töreni hem Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’nden hem de canlı yayınlarla tüm dünyada takip edildi. İngiltere ve Almanya’dan basın mensupları salonda hazır bulundu. Aynı zamanda Reuters, AFP ve AP gibi haber ajansları da servis yapmak için salona geldi. Almanya’dan da birçok televizyon kanalı görüntü kayıtları aldı.

Rekorlar kırıldı

İmza töreni sırasında rekorlar kırıldı. FB TV’nin Youtube üzerinden yaptığı canlı yayın bir ara 180 bin izleyiciye çıktı. Mesut Ol kampanyası da devam etti. 1 saatlik tören boyunca tam 4 bin yeni sms atıldı.