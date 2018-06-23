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23.06.2018 - 23:58 | | SOÇİ (AA)

Mesut Özil ilk kez yedek kaldı!

Almanya'nın Türk asıllı yıldız futbolcusu Mesut Özil, ilk kez bir büyük turnuvada yedek kulübesinde yer aldı.

Mesut Özil ilk kez yedek kaldı!
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Almanya - İsveç maçından fotoğraflar
Almanya - İsveç maçından fotoğraflar
Almanya - İsveç maçından fotoğraflar
Almanya - İsveç maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile İsveç arasında oynanan karşılaşmada Almanya'nın Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, yedekler arasında yer aldı.

Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut'a ilk 11'de şans vermedi.

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı kariyerinde ilk kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda yedekler arasında yer aldı.

Mesut, Löw'ün yaptığı 3 değişiklik hakkında da oyuna girme şansı bulamadı.

Almanya'nın, Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu ilk grup mücadelesine ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kalmıştı.

Almanya seriyi 12 maça çıkardı

Almanya, İsveç karşısındaki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

Almanlar, rakibiyle oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

İsveç, Almanya'yı son olarak 19 Nisan 1978'de oynanan hazırlık maçında 3-1 mağlup etmişti.


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