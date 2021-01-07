Son dakika: Mesut Özil transferinde yeni gelişme! İşte forma numarası...

Fenerbahçe, Mesut Özil transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertli ekip, Arsenal ile ipleri koparma noktasına gelen Mesut Özil ile prensip anlaşması sağladı. Yılın transferinde artık resmi duyuru için geri sayım başladı. Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazanan, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşayan süper solak, artık Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek. Fenerbahçe taraftarı, resmi açıklamayı beklerken Mesut'un Sarı Lacivertli ekipte giyeceği forma numarası belli oldu.

10 NUMARA İSTEDİ

Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal'de 10 numaralı formayı giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'de de 10 numarayı istedi. Ancak Sarı Lacivertli ekipte bu forma numarası Mbwana Samatta'da. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemez.

Konu ile ilgili talimatnamede şu ifadeler yer alıyor:

''Forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur.''

23 DEĞİL 67 NUMARA

Futbol kamuoyunda Mesut Özil'in 23 numaralı formayı giyeceği yüksek sesle konuşulurken işin gerçeğine Fanatik ulaştı. Aslen Zonguldaklı olan Özil, memleketinin plaka numarasını tercih etti. Yarım sezon 67 numaralı forma ile mücadele edecek olan yıldız solak, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olacak.

YILLIK 5 MİLYON EURO

İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yı Londra'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Taraflar yıllık 5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

MESUT ÖZİL'DEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIM

Türk futbolseverler yıldız futbolcuyu izlemeyi heyecanla beklerken Mesut Özil, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Daha önce birçok projede yer alan ve insanlara yardım eli uzatarak tüm dünyasının büyük bir saygısını kazanan Mesut Özil, yine gönülleri fethetti. Eşi Amine Gülşe ile evlendikleri günden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özil, 2020 yılında 157 çocuğun ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini, 2021 yılında yardımlarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

MÜTHİŞ KARİYER

Dünya futbolunun üst düzey yıldızlarından biri olarak kabul edilen Mesut Özil, müthiş bir kariyere sahip. Almanya Milli Takım formasını 92 kez giyip 23 gol atan Özil, 2014’te Dünya Kupası’nı kazanan kadronun ‘10’ numarası olarak parlamıştı.2010 Dünya Kupası’nda da Almanya ile 3.’lük yaşayan yıldız orta saha, kulüp kariyerinde de önemli başarılar elde etti.

EN PAHALI TRANSFERLERDEN BİRİ

Almanya’da Schalke 04 altyapısından yetişen ama esas çıkışı Werder Bremen’de yapan Özil, Werder Bremen’de 108 maçta 16 gol 58 asistlik performans ortaya koydu, Almanya Kupası’nı kazandı.2010-11 sezonunda 20 milyon euroya imza attığı Real Madrid’de 3 yıl boyunca 159 maçta forma giyen ve 27 gol atan Mesut Özil, Cristiano Ronaldo ve Benzema ile çok iyi iletişim kurmuş, tam 80 asist yapmıştı. La Liga ve Kral Kupası zaferleri yaşayan Özil, 2013-14 sezonunda tam 50 milyon euroya Arsenal’e transfer olarak, kulüp tarihinin en pahalı futbolcularından olmuştu.

ARSENAL EFSANESİ

Arsenal’de 7 senede 254 karşılaşmaya çıkan ve 44 gol 77 asistlik müthiş bir istatistik gösteren Mesut Özil, Topçular’da Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Robert Pires, Sol Campbell ve Freddie Ljungberg gibi isimlerle beraber kulüp efsanesi olarak anılıyor.

EN BÜYÜK HAYRANI: RONALDO

Real Madrid’de Cristiano Ronaldo ile 3 sene yan yana oynayan Mesut Özil büyük izler bıraktı. Cristiano Ronaldo, Mesut Özil’e hayranlık duyduğunu açıkça dile getirmişti. 2013’te Arsenal’e satıldığında büyük tepki gösteren Portekizli yıldız, “Kariyerim boyunca en rahat oynadığım, beni en iyi tamamlayan oyunculardan biri Mesut Özil’di. Mesut ile çok rahat oynuyordum, çünkü bana nasıl gol attırması gerektiğini çok iyi biliyordu. Mesut Özil’in futbolculuğunu çok beğeniyorum” sözlerini kullanmıştı. Mesut Özil, Ronaldo’ya Real Madrid’de tam 27 gol pası vermişti.

İDOLÜ ZİDANE

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi büyük kulüplerde oynayan Mesut Özil, idol olarak kendisine Zinedine Zidane’ı görüyor. Daha önce World Soccer Dergisi’ne Zidane hayranlığını anlatan Özil, “Kendisi de benim gibi Real Madrid’de oynadı. Çocukluğumda Zidane’a hayrandım. Zidane’ı 1998 Dünya Kupası’nda keşfettim. Oyun konsolunda oynarken ben Real Madrid veya Zidane’ın Fransa takımı olurdum. Onu hareket ederken izlediğimde hemen YouTube’a gider ve Zinedine Zidane diye tuşlardım. Seyrettim ve onun hareketlerini yapmayı denedim” demişti.

SARI-LACİVERT SEVGİSİ

Yıldız futbolcu Mesut Özil, saha içindeki başarıları kadar saha dışında da birçok iş kolunda boy gösteriyor. M10 isimli özel giyim markasına sahip olan Özil, burada çıkardıkları ürünlerde sarı-lacivert renkler ve Fenerbahçeli tanıtımlar yaparak dikkat çekiyor.Özellikle son 1.5 aylık sürede hem ürünlerin tanımındaki Fenerbahçe detayları hem de son çıkarılan şapkada sarı- lacivert renklerin olması taraftarların da gözünden kaçmadı, büyük ilgi uyandırdı.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR

Arsenal’de son olarak 7 Mart 2020’de lig maçına çıkan Mesut Özil, buna karşın hazır durumda. Fiziksel olarak sakatlığı ya da eksiği olmayan 32 yaşındaki futbolcunun Arsenal’de bir kez bile antrenman kaçırmadığı belirtiliyor.

Arsenal’den takım arkadaşları Mustafi, Sokratis ve Kolasinac da birçok kez yaptıkları açıklamalarda, Mesut Özil’in yarın maça çıkacak kadar hazır olduğu ve fiziksel olarak da takımdaki birçok kişiden güçlü göründüğü ifade edilmişti.

ARTETA YÜZÜNDEN OYNAMIYOR

Mesut Özil, Arsenal’de takımın menajeri Mikel Arteta nedeniyle forma giyemiyor. Tamamen taktiksel sebeplerden dolayı Arteta, Mesut Özil başta olmak üzere bazı oyuncuları kadroya almıyor. İngiliz ekibin menajeri, görevde olduğu sürece de taktik ve takım anlayışında Özil’e yer olmayacağını açıklamıştı.

Bu sezon forma giyemeyen Mesut Özil, en son 7 Mart 2020’de Premier Lig’deki West Ham maçında süre almıştı.