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30.03.2020 - 22:33 | | AA

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kızı doğdu!

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu. 

Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı. 

Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Mesut ve eşi Amine Özil tebrik edilerek, "Arsenal ailesine hoşgeldin Eda." denildi.

Mesut Özil ve Amine Gülşenin kızı doğdu

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