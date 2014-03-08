Mesut Özil'de düşüş sürüyor

Almanya Milli Takımı'nın hafta içi Şili ile oynadığı hazırlık maçında performansı nedeniyle eleştirilen Mesut Özil'in son dönemlerdeki etkisiz futbolu tepki çekiyor.

Karşılaşmanın son dakikalarında oyundan alındığı sırada taraftarların ıslıkla protesto ettiği Mesut Özil, İngiliz ve Alman basını tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Alman basını, milli takımlarının Şili'yi 1-0 mağlup etmesine rağmen karşılaşmayı "şans golüyle" kazandıkları görüşünde birleşirken, Mesut Özil'in hatalı paslarından ziyade kaptırdığı topları yeniden almak için mücadele etmemesi nedeniyle taraftarın öfkesine sebebiyet verdiğini vurguladı.

"Savaşması gerekiyor"

Almanya Milli Takımı'nda forma giyebilmek için oyuncuların sahada terinin son damlasına kadar "savaş vermesi" gerektiği, Özil'in ise özellikle mücadele yönünden bu maçta yetersiz kaldığı belirtildi. Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Özil'in yeniden forma gireceğine inandığını belirterek, Türk asıllı Alman oyuncusuna duyduğu güvenin altını çizerken, oyuncularının son maçtaki kötü performansını as kadroda yer alan futbolcuların sakatlığına bağladı. Sakatlığı uzun zamandır devam eden Bastian Schweinsteiger, İlkay Gündoğan, Sami Khedira gibi yıldızların tedavisinin beklenen süreden uzun sürmesi nedeniyle kadro kurmakta zorlandığını itiraf eden Alman teknik adam, Brezilya'da önümüzdeki yaz düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda favori gösterilmekten olumsuz etkilendiklerini ifade etti. Takım arkadaşları da Mesut Özil'in son maçtaki performansının ardından ikiye bölünmüş durumda. Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng, taraftarın yıldız oyuncuyu ıslıklayarak "küstahlık" ettiğini ve ona böyle bir durumda destek olunması gerektiğini savundu. Philipp Lahm ise kötü oynadıkları için seyircilerin tepkisinin normal olduğunu ve her oyuncunun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Arsenal'da da işler yolunda gitmiyor

Mesut Özil için İngiltere'de de işler yolunda gitmiyor. Arsenal'ın ligin ilk yarısını uzun süre lider götürmesinde önemli pay sahibi görülen 25 yaşındaki oyuncunun son maçlardaki büyük düşüşü, takımının performansına da yansıdı. Premier Lig'de üçüncü sıraya kadar gerileyen Arsenal'da yaşadığı yoğun stres ve maç trafiği nedeniyle Sunderland maçında dinlendirilen Mesut Özil, sonraki hafta oynanan Stoke City maçında sonradan oyuna girmesine rağmen etkisiz futboluna devam edince ada basınının eleştirilerine yeniden maruz kaldı. Yıldız oyuncunun sahaya özellikle mental açıdan çok yorgun çıktığını vurgulayan basın organları, Arsenal'ın bu soruna ivedilikle çözüm bulamaması halinde şampiyonluk yarışından uzaklaşacağı konusunda hemfikir.

Mesut isyan etti

Her ne kadar Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ve Löw tarafından yeniden formunu bulacağı konusunda destek görse de yoğun taraftar ve medya baskısı, sonunda Alman oyuncuyu da isyan ettirdi. Alman basınına son dönemdeki form grafiği hakkında konuşan Mesut, "Hakkımda yazılanları önemsemiyorum. Üç hafta önce başka bir şey diyorlardı ve gelecek haftalarda da aynı şeyi yapacaklar. Futbolun doğası bu. Premier Lig'e alışmak, her yeni oyuncu için zaman gerektirir. Oradaki oyun tarzı tamamen farklı" ifadesini kullandı. "Boşluğa düştüğümün farkındayım" diyen Mesut Özil, bu durumun üstesinden geleceğini ve Arsenal'la sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılamamasının da form durumunu etkilediğini vurguladı.