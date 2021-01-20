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20.01.2021 - 15:23 | | İSTANBUL (AA) -

Mesut Özil'den Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'den Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu ve İstanbul'a getirdiği Mesut Özil, sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin" ifadelerini kullandı.

Mesut Özilden Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı

 

 

 

 

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