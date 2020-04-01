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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye
01.04.2020 - 21:36 | | AA

Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

Mesut Özilden evde kalanlara Arsenal maçına davetiye

 

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