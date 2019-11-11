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11.11.2019 - 21:05 | | DHA-AA

Metin Diyadin ile yollar ayrÄ±ldÄ±! Yerine ise...

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde Metin Diyadin dÃ¶nemi sona erdi

Metin Diyadin ile yollar ayrÄ±ldÄ±! Yerine ise...
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MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde teknik direktÃ¶r Metin Diyadin ile yollar ayrÄ±ldÄ±.

BaÅŸkanÂ Mehmet YiÄŸiner ile gÃ¶reve gelen Metin Diyadin, ligde oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarda takÄ±m performansÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼yeÂ gitmesi nedeniyle, yeni yÃ¶netim kurulundan bazÄ± isimlerin kan deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki baskÄ±sÄ±ndan dolayÄ± Ankara ekibi ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. YÃ¶netim, deneyimli teknik adam ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak sÃ¶zleÅŸmeyi feshetme kararÄ± aldÄ±. KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Fatih Mert, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ocak ayÄ±na kadar hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik yapmayacaÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klamalarda bulunmasÄ±na raÄŸmen Metin Diyadin ile yollarÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±.Â 

MKE ANKARAGÃœCÃœ'NDE METÄ°N DÄ°YADÄ°N DÃ–NEMÄ° SONA ERDÄ°Â
BaÅŸkent ekibinin baÅŸkanÄ± Fatih Mert, aÃ§Ä±klamada, Metin Diyadin'e hizmetleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ettiklerini sÃ¶yledi.Â 

Metin Diyadin ile bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirten Mert, "Teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼zle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak anlaÅŸtÄ±k ve sÃ¶zleÅŸmeyi feshettik. Yeni teknik direktÃ¶r konusunda da Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar kadar vereceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

MUSTAFA KAPLAN DÃ–NÃœYOR

Teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ±na ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n resmileÅŸmesinin hemen ardÄ±ndan baÅŸlamayÄ± planlayan MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde yeni teknik direktÃ¶rÃ¼n GenÃ§lerbirliÄŸi'nden ayrÄ±lan ve geÃ§tiÄŸimiz sezon MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde gÃ¶rev yapan Mustafa Kaplan olmasÄ± bekleniyor.

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