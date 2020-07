Metin Kalkavan: "Rize 500 yıl da geçse bunu unutmaz"

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenmesine rağmen ligden düşen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Metin Kalkavan, "Mücadele etmezseniz şehirlerin düşmanlığını önleyemezsiniz. Sen mücadele et, yenil. Hakkını ver. Rize 100-500 yıl da geçse bunu unutmaz." dedi.

Kalkavan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, fazla söyleyecek bir şeyin olmadığını, son haftalardaki seri galibiyetlerin yetmediğini belirtti.



Sporda bundan sonra dostluğa inanmadığını ve Trabzonspor camiası için büyük üzüntü duyduğunu aktaran Kalkavan, "Bu dostluk burada bitmiştir. Bu kadar emek verdiğim bir dostluğa her şeye rağmen konuşmadım. Bu komşuluk değil. Seversin veya sevmezsiniz ama çıkacaksın gereğini yapacaksın. Bırakın siz bizim işe karışmayın. Benim rakibim eksik olmasına rağmen bak nasıl oynadı. Tek kale oynadı, kaybedebilirdik de. Bu sonuçlar hiç önemli değil. O eforu göstermek zorundasın. O mücadeleyi göstermek zorundasın. Sen kendi oyunu oynayacaksın." diye konuştu.



Bazı şeylerin emek vermekle de olmadığını savunan Kalkavan, şunları kaydetti: "Herkes birbirini sevmek zorunda değil. Saygılı olacak. Ben bu kadar emek verdiğim bir şeyde bu gerçekler üzücü. Düşmekten de daha ağır. Biz yine çıkarız, önemli değil. Böyle olmamalı. Gereğini yapacaksın. İkinci devrenin en iyi performans gösteren takımlardan birisi. Kendi evinde iki maç kaybediyor. Üstümüzdeki iki takım da Trabzon'da kazanan takımlar. Fazla söz söylemeye gerek yok. Bizi burada yenerken, yaptıkları mücadele baksınlar. Mücadele etmezseniz şehirlerin düşmanlığını önleyemezsiniz. Sen mücadele et yenil. Hakkını ver. Rize 100-500 yıl da geçse bunu unutmaz. Bu kadar net. Bu bir daha düzelmez." Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah ise her takımın kaybedebileceğini vurgulayarak, "Mücadeleni edersin ve çatır çatır maç oynarsın, kaybedersin. Hiç maç oynamadan kaybetmek yakışmadı. Biz düştük. Trabzonspor sayesinde düştük. O ayıp onlara yeter." ifadelerini kullandı