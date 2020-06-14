SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesine aÃ§Ä±klamalarda bulunan Metin Toy, 2 yÄ±l aradan sonra FenerbahÃ§e HDI Sigorta'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "FenerbahÃ§e'ye geri dÃ¶nmek, tekrar bu atmosferi ve bu duyguyu yaÅŸayacak olmak beni Ã§ok heyecanlandÄ±rÄ±yor. Ä°ki yÄ±l farklÄ± kulÃ¼plerde oynamÄ±ÅŸ olsam bile FenerbahÃ§e benim gÃ¶zÃ¼mde Ã§ok farklÄ±ydÄ±. Bu durumu da hiÃ§bir ÅŸey deÄŸiÅŸtiremez." ifadelerini kullandÄ±.

GeÃ§en sezon Halkbank'ta forma giyen 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, FenerbahÃ§e'nin altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtiÄŸini vurgulayarak, "FenerbahÃ§e formasÄ± altÄ±nda geÃ§miÅŸ dÃ¶nemde Ã§ok baÅŸarÄ± yakaladÄ±k. AynÄ± baÅŸarÄ±larÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki senelerde de FenerbahÃ§e formasÄ±yla yaÅŸamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bunun iÃ§in de elimden gelenin fazlasÄ±nÄ± vereceÄŸim. FenerbahÃ§e'yi layÄ±kÄ±yla istenilen yerlerle, ÅŸampiyonlukla ve kupalarla buluÅŸturacaÄŸÄ±z. FenerbahÃ§e'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in Ã§ok mutluyum." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

FenerbahÃ§e taraftarÄ±yla ilgili de gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸan milli voleybolcu ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "FenerbahÃ§e taraftarÄ± benim gÃ¶zÃ¼mde dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel taraftarÄ±. Voleybol izleyen kesim de gerÃ§ekten Ã§ok deÄŸerli. FenerbahÃ§e camiasÄ±nÄ± ve taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok Ã¶zlediÄŸimi dile getirmek istiyorum. Sezon aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra da her zamanki gibi FenerbahÃ§e'mizin yanÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

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