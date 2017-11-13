Mevlüt: Türkiye'nin en iyisi Başakşehir

Medipol Başakşehir 'in sezon başında Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç, çok doğru bir karar aldığını vurguladı.

Daha önce sık sık üç büyüklerle adı anılan, Türkiye'ye 30 yaşında ayak basan Mevlüt, "Daha önce gelmek isterdim ama kısmet bugüneymiş. Çok mutluyum. Herkese şunu söylüyorum; bana göre Türkiye'de en iyi takım Başakşehir. Şimdi 'İyi ki Türkiye'ye önceden gelmedim ve Başakşehir'i seçtim' diye düşünüyorum. Hocayı, bazı takım arkadaşlarımı çok iyi tanıyorum. Atmosfer çok iyi, Emre abi var. Kendisi çok iyi bir kaptan. Zaten tüm bunlar sahada da belli oluyor" diye konuştu.

'Burada sistem var'

Ligde 2. sırada olduklarını hatırlatan tecrübeli golcü, şöyle devam etti: "Başakşehir, Fransa'da, Almanya'daki kulüplerle aynı anlayışa, sisteme ve organizasyona sahip. Burada her şey çok profesyonel, adeta PSG gibi. Antrenmanlar, deplasman yolculukları, teknik heyetin tarzı, kulüp ilerleyişi hep akılla, sabırla şekilleniyor. Burada bir sistem var."

'Abdullah hoca, Guardiola gibi'

"Abdullah Avcı, Avrupai tarzda bir teknik direktör. Bazı hocalar oyuncular üzerinde çok baskı kurar, bağırır, çağırır... Ama hocanın mantalitesi çok gelişmiş, çok akıllıca yönetiyor bizi. Bence geleceğin teknik direktörü olacak. Fransa'da Unai Emery gibi, Guardiola gibi tarzı olan teknik adam. Ben öyle görüyorum."

'Adebayor ve Mehmet Batdal'la çok iyi anlaşıyoruz'

"Adebayor ve Mehmet Batdal'la çok iyi anlaşıyoruz. Oynadığımda, çok iyi bir performans göstermem gerektiğini hissediyorum çünkü Adebayor çok iyi bir futbolcu. Oyunda çok fazla katkı sağlıyor. Emre Belözoğlu şu an gerçekten inanılmaz seviyede. O sahada olmadığında hemen hissediyoruz ve bu bize negatif yansıyor."

'Hayalimiz şampiyonluk'

"2, 3 hatta 4 takım şampiyonluk için yarışabilir. Kariyerimde şampiyonluk yok. Buradaki ilk senemde şampiyonluk yaşamak harika bir şey olur. Tarif edilemez bir duygu yaşarım. Şampiyonluğu hayal ediyoruz ama kendimizi de buna kaptırmıyoruz."

(Habertürk)