M'Gladbach - Bayern Münih canlı bahis heyecanı Misli.com'da

4 maç üst üste galip gelemedikten sonra Bielefeld deplasmanında kazanan M'Gladbach'ta Marcus Thuram cezalı. TD Marco Rose, sakatlığı bulunan Valentino Lazaro'dan da yararlanamayacak. Hücum merkezinde Breel Embolo olacak. Hemen arkasında Lars Stindl, kanatta ise muhtemelen Alassane Plea yer alacak. Geçen sezon bu fikstürü Ramy Bensebaini'nin golleriyle kazanıp Bundesliga'da 7 puan farkla liderliklerini ilan etmişlerdi ama devamı istedikleri gibi gitmemişti.

Bayern ise bir ara 4 maçlık bir seride 3 defa beraber kalıp şaşırtmıştı ama üst üste galibiyetler alarak yeniden ligin zirvesine yerleşti. Geçtiğimiz hafta da Mainz 2-0'ı buldu, 50'ye kadar da istediği oyunu oynuyor gibiydi ancak sonrası tam anlamıyla bir "kasırga" oldu! Joshua Kimmich, Leroy Sane, Niklas Süle başladı. Robert Lewandowski cilayı çekti, 5-2... TD Hansi Flick, Serge Gnabry için "acı çekiyor" derken, maç saati durumunu tekrar kontrol edeceklerini belirtti. Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 29 gole katkı (8 gol - 21 asist) yapan Thomas Müller, bu sezon 14 maçta şimdiden 15 gol katkısına (6 gol - 9 asist) ulaştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- M'Gladbach'ın iç sahada oynadığı son 4 lig maçında "karşılıklı gol" oldu.

- Bayern'in bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik, 6'sı aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçı "2.5 ÜST" bitti. (3 Gladbach galibiyeti - 3 Bayern)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu! %51'lik kesim son 3 maçında fire vermeyen Bavyera ekibine güveniyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.