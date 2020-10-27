M'Gladbach - Real Madrid maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son 5 resmi maçında yenilgisi olmayan M'Gladbach'ta, son 3 maçı boş geçmeyen Jonas Hofmann dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonuna 2-2'lik Inter beraberliğiyle başlayan Alman ekipte sakatlığını atlatan Valentino Lazaro'nun durumu maç saati netleşecek, Andreas Poulsen ve Denis Zakaria henüz hazır değil... TD Marco Rose; "Real Madrid gibi bir takıma karşı oynadığınızda, elinize geçen her fırsatı değerlendirmek zorundasınız. Zor olacak ama başarılı olacağız..." açıklamasında bulundu.

Zinedine Zidane'nın koltuğu sallantıda söylentileri El Clasico öncesi sosyal medyada dolaşırken, Real Madrid çıktı Barcelona'yı Camp Nou'da 3-1 yenerek kendine geldi. Shakhtar Donetsk karşısında alınan yenilgi belki tarihe geçti ama Fransız çalıştırıcı da görevinin başında olduğunun altını koyu koyu çizdi... Martin Odegaard, Dani Carvajal, Nacho, Alvaro Odriozola ve Mariano Diaz sakat; Eden Hazard deplasman kafilesinde yer aldı. Sağ bekteki eksikler sonrası o bölgede Lucas Vazquez'in oynaması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid, Alman takımlarıyla oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. (6 galibiyet - 3 beraberlik)

- M'Gladbach, İspanyol takımlarıyla oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 8 mağlubiyet)

- M'Gladbach, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 iç saha maçının yalnızca 1'ini kazanırken; Real Madrid, Devler Ligi grup aşamasında oynadığı son 5 deplasman maçının 4'ünde puan kaybetmedi!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid Kazanır" oldu! %75'lik kesim İspanyol devinin Gladbach deplasmanından 3 puanla ayrılacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.