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18.11.2020 - 13:54 |

MHK, FIFA kokartı takmaya aday hakemleri bildirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi.

MHK, FIFA kokartı takmaya aday hakemleri bildirdi
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA video yardımcı hakem kategorisi de oluşturuldu.  Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.

2021 FIFA aday hakem listesinde yer alan hakemler şöyle:

FIFA hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu

FIFA yardımcı hakemi: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel

FIFA video yardımcı hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Bahattin Şimşek

FIFA kadın hakemi: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş

FIFA kadın yardımcı hakemi: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök

FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçı

FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak

 MHK, FIFA kokartı takmaya aday hakemleri bildirdi

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