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25.08.2020 - 07:00 |

MHK’de Serdar Tatlı dönemi

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün yapacağı toplantıdan sonra MHK’nin yeni başkanını Serdar Tatlı olarak açıklaması kesinleşirken, başkanvekilliği için de Metin Tokat ile Erol Ersoy isimleri netleşti

MHK’de Serdar Tatlı dönemi
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CEMAL ERSEN

Zekeriya Alp’in istifasından sonra boşalan Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için Serdar Tatlı’nın adı kesinleşirken, kurulda yer alacak üyeler de belirlendi.
Futbol Federasyonu yönetim kurulunun bugün yapacağı toplantıdan sonra açıklanacak yeni MHK’de, başkanvekilliği için Metin Tokat ve Erol Ersoy netleşirken, Hikmet Öksüzoğlu, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Kamil Abitoğlu, Nedim Göklü ve Ahmet Erdoğan’ın da kurulda yer alacağı öğrenildi.

Kelle istendi mi?
Geçen sezon hakem hataları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Zekeriya Alp MHK’si, ikinci kez göreve gelirken Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’ı kadro dışı bırakmıştı. Bu tasarruf kabul görmezken, gözler Serdar Tatlı’ya çevrildi.
TFF üzerinde etkili bazı kulüplerin aleyhlerine verilen kararlar nedeniyle üst düzey bir kaç hakemi istemediği öne sürüldü. Bu isimlerin Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya olduğu belirlendi.
Görevlendirme öncesi böyle bir pazarlığın yapılma olasılığı ise, yeni MHK’nin tarafsızlığına gölge düşürecek bir tavır olarak değerlendirildi. Tatlı ve kurmaylarının da böyle bir isteğe sıcak bakmadığı vurgulandı.

MHK’de Serdar Tatlı dönemi


Yoğun tempo
Tatlı başkanlığındaki MHK üyeleri dün akşam saatlerinde TFF tarafından İstanbul’a davet edildi. Kurul Beylerbeyi’nde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile tanıştıktan sonra Riva tesislerine geçecek ve açıklama burada yapılacak.
Öte yandan yeni Merkez Hakem Kurulu’nu yoğun bir çalışma takvimi bekliyor. 12 Eylül’de başlayacak Süper Lig öncesi hakem klasmanlarının belirlenmesi, hakem semineri, yazılı ve atletik testler, bölgesel eğitimler gibi konu başlıkları sıkıştırılmış bir dönemde gerçekleşecek.
Zekeriya Alp’ın istifası öncesi TFF Başkanı Nihat Özdemir’e sunduğu klasman listelerinin değişip değişmeyeceği de merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre kategori düşürülen hakemlerin durumu yeniden ele alınacak. Video Asistan Hakemliği kadrosunun da nasıl şekilleneceği kısa sürede netleşecek. Eski MHK, Süper Lig için 5, yardımcı hakemlik için ise 11 yeni isimi listelere dahil etmişti.
Tatlı MHK’sinin UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg ile yola devam etme görüşünde olduğu, sözleşmesi incelendikten sonra bu konudaki kararın kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Tatlı kimdir?
Eski hakem Serdar Tatlı 24 Ocak 1966 tarihinde Urfa’da doğdu. 1988’de babasından hakemlik bayrağını devraldı. 1991’de yardımcı hakem olarak sahaya çıktı. 1996-97 sezonunda Türkiye 1.ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. 9 sezon boyunca 119 müsabakada görev yaptı. Yusuf Namoğlu MHK’sinde üye olarak yer aldı.

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