MHK'den hakem devrimi! 35 yaş altı hakemler, yeni yüzler...

MHK başkanı Zekeriya Alp'in istifa etmesinin ardından göreve Serdar Tatlı, Süper Lig maç yöneten hakemlerde büyük değişime gitti. Adeta devrim gibi bir değişim yapan Serdar Tatlı ve ekibi, yeni hakemlere bir başka deyişle yeni yüzlere şans verdi. 35 yaş altı hakemlerin ilk 8 haftada maç yönetme oranı %42 olarak gerçekleşirken Yasin Kol, Burak Şeker, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Atilla Karaoğlan gibi isimler önemli maçlarda görev yaptı

MHK başkanlığına Serdar Tatlı'nın gelmesi ile birlikte Süper Lig'de maç yöneten hakemlerde büyük değişim oldu. Serdar Tatlı ve ekibi, yeni hakemlere bir başka deyişle yeni yüzlere şans verdi. 35 yaş altı hakemlerin ilk 8 haftada maç yönetme oranı %42 olarak gerçekleşirken Yasin Kol, Burak Şeker, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Atilla Karaoğlan gibi isimler önemli maçlarda görev yaptı

Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek dönemi bitiyor mu?

Süper Lig'in en tecrübeli hakemleri Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halis Özkahya ilk 8 haftada, geçen yılın ilk 8 haftalık dönemine göre daha az maç yönetti. Hem de ligde oynanan maç sayısı artmasına rağmen oranları geriledi

2019-2020 İlk 8 hafta toplam maçları: 21 / 72 (%29)

2020-2021 İlk 8 hafta toplam maçları: 19 / 77 (%25)

Fırat Aydınus 3 maçta kaldı

Fırat Aydınus geçen sezon ilk 8 haftada 5 maç yönetirken bu sezon aynı dönemde üç maçta kaldı. Hüseyin Göçek yine geçen sezon ilk 8 haftada 4 maç yönetirken bu sezon 2 maçta görev aldı. İki hakem de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında düdük çalmadı.

35 yaş altı hakemlerin maç yönetme oranı %42

İlk 8 haftada 3 maç çeşitli nedenlerle oynanamadı. Geride kalan 77 maçta ise 35 yaş ve altında olan hakemler 32 kez görev aldı ve %42 oranı yakaladı.