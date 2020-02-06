06.02.2020 - 08:00 |
MHK'den toplantı
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla ilgili başvurusunu masaya yatırdı.
Merkez Hakem Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş’ın Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla ilgili başvurusunu masaya yatırdı. MHK’nın kendi içinde pozisyonu değerlendirerek Türkiye Futbol Federasyonu’na görüşünü bildireceği aktarıldı.
TFF Yönetim Kurulu’nun bu görüş doğrultusunda maçın tekrar oynanmasını isteyen Beşiktaş’ın başvurusunu karara bağlayacağı vurgulandı.
Göztepe'nin stat açılışından görüntüler...