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06.02.2020 - 08:00 |

MHK'den toplantı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla ilgili başvurusunu masaya yatırdı.

MHK'den toplantı

Merkez Hakem Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş’ın Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla ilgili başvurusunu masaya yatırdı. MHK’nın kendi içinde pozisyonu değerlendirerek Türkiye Futbol Federasyonu’na görüşünü bildireceği aktarıldı.

TFF Yönetim Kurulu’nun bu görüş doğrultusunda maçın tekrar oynanmasını isteyen Beşiktaş’ın başvurusunu karara bağlayacağı vurgulandı.

Göztepe'nin stat açılışından görüntüler...

MHKden toplantı

 

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