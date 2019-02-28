Miami Heat'ten Golden State'e son saniye şoku

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Miami Heat, American Airlines Arena'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'u Dwyane Wade'in son saniye üçlüğüyle 126-125 mağlup etti.

Miami ligdeki 27. galibiyetini elde ederken, Warriors ise 18. mağlubiyeti aldı. Miami'de Goran Dragic 27 sayı, 3 ribaund ve Dwyane 25 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı. Warriors'ta ise Klay Thompson 36 sayı, 2 ribaund ve Kevin Durant 29 sayı, 5 sayı ile oynadı.

Ersanlı Bucks deplasmanda kazandı

Milwaukee Bucks, Gelden 1 Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 141-140'lık skorla mağlup ederek, 47. galibiyetini elde etti ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Sacremanto ise 30. mağlubiyetini aldı. Milwaukee'de forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 14 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı. Bucks'ta ayrıca Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist ve 12 ribaundluk performans göstererek triple-double yaptı. Kings'te ise Buddy Hield'in 32, Bogdan Bogdanovic'in de 28 sayısı galibiyete yetmedi.

Lakers evinde galip

Los Angeles Lakers, Staples Center'da mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-119 yendi ve 29. galibiyetini aldı. Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 10 asist, Brandon Ingram 23 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Ligdeki 36. mağlubiyetini alan Pelicans'ta ise Julius Randle 35 sayı, 6 ribaund ve Anthony Davis 22 sayı, 8 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 113 - Houston Rockets: 118

Atlanta Hawks: 131 - Minnesota Timberwolves: 123

Brooklyn Nets: 116 - Washington Wizards: 125

Miami Heat: 126 - Golden State Warriors: 125

Boston Celtics: 92 - Portland Trail Blazers: 97

Memphis Grizzlies: 107 - Chicago Bulls: 109

San Antonio Spurs: 105 - Detroit Pistons: 93

Dallas Mavericks: 110 - Indiana Pacers: 101

Utah Jazz: 111 - Los Angeles Clippers: 105

Sacramento Kings: 140 - Milwaukee Bucks: 141

Los Angeles Lakers: 125 - New Orleans Pelicans: 119