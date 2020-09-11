Michael Frey: "Takım olmak bunu gerektiriyor"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de futbolcular Michael Frey, Thiam açıklamalarda bulundu.

Golcü isim Frey, maç sonu "Galibiyetle dönmek çok önemliydi. 1-0 geriden gelip öne geçmek çok güzel oldu. Takım olmak bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Mame Thiam ise "Gerçekten çok mutluyum. Zor bir maçtı. Sahada oynamak zordu. Elhamdülillah kazandık ama sezon çok uzun, çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.