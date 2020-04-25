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25.04.2020 - 10:17 |

Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, Alman basınına geleceğiyle ilgili konuştu.

Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'den, Nürnberg'e kiralanan Frey, Alman basınında Bild'e konuştu. Frey, yeniden Fenerbahçe'ye dönecek misin? yönündeki soruya da yanıt verdi. Karantina sürecinden sonra yeniden antrenmanlara başladıkları için mutlu olduğunu söyleyen Frey, bunun muhteşem bir duygu olduğunu anlattı.

"YENİDEN ÇİME AYAK BASMAK HARİKA BİR DUYGU"
Yeniden çime ayak basmak, takımla birlikte antrenman yapmak uzun süren karantina sürecinden sonra harika bir duygu. Dört duvar arasında bireysel çalıştığın zaman buna pek de antrenman demek doğru olmazdı çünkü. Tekrar sahada ikili mücadelelere başladığımızda mutlu olacağım. Çünkü bu futbolun bir parçası. Ancak kurallara saygı duyuyor ve buna göre hareket ediyoruz.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK MİSİN?
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmem var. Her gün deli gibi çalışacağım. Hazır olmak için çok çalışacağım. Dünya şu anda bambaşka problemlerle uğraşıyor. Bir futbolunun geleceğinden daha önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Kolay değil. Şu anda bu konuları henüz konuşmadık.

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Michael Freyden Fenerbahçe açıklaması

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