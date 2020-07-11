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11.07.2020 - 21:20 |

Michael Frey'in takımı 90+7'de kümede kaldı!

Bundesliga 2'de Nürnberg, playout maçında Ingolstadt'a 3-1 mağlup olmasına karşın ilk maçı 2-0 kazandığı için kümede kaldı. Nürnberg'i ligde tutan golü ise 90+7. dakikada Schleusener attı.Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey Nürnberg'de 79 dakika sahada kaldı.

Michael Frey'in takımı 90+7'de kümede kaldı!
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Almanya Bundesliga 2 play-out rövanş maçında Bundesliga 3 takımı Ingolstadt, Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'i konuk etti.

2-0'ın rövanşında Audi Sportpark'ta oynanan müsabaka, Ingolstadt'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Nürnberg, deplasman golü avantajıyla Bundesliga 2'de kaldı. Ingolstadt ise Bundesliga 3'te devam edecek.

Ingolstadt'ın gollerini 53. dakikada Kutschke, 62. dakikada Schorck ve 66. dakikada Krausse kaydetti. Nürnberg'i ligde tutan golü ise 90+7. dakikada Schleusener attı.

Nürnberg'de Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Michael Freyin takımı 90+7de kümede kaldı

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