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01.05.2020 - 19:10 | | Ntvspor

Michael Jordan 2 saat için 100 milyon doları geri çevirdi!

NBA'in efsane isminin üç yıl önce iki saatlik bir programa çıkması için teklif edilen 100 milyon doları reddettiği ortaya çıktı.

NBA'in efsanevi isimlerinden Michael Jordan’ın üç yıl önce iki saatlik bir programa çıkması için teklif edilen 100 milyon doları geri çevirdiği ortaya çıktı.

Michael Jordan’ın eski menajeri David Falk, spor radyosu WFAN’a verdiği mülakatta, süperstarın etkinliklere katılma konusunda ne kadar seçici olduğunu aktardı.

Falk, Jordan’a üç yıl önce 100 milyon dolarlık bir teklif getirildiğini belirterek, “Bütün yapması gereken bir anlaşmayı duyurmak için programda bir iki saat görünmekti ama bu teklifi reddetti” ifadelerini kullandı.

Teklife ilişkin detay vermeyen Falk, Jordan’ın davet edildiği etkinlikler konusunda çok seçici olduğunu kaydetti. Genellikle gözlerden uzak kalmayı tercih eden Jordan, en son geçen ay spor kanalı ESPN’nin hakkında hazırladığı "Son Dans" (The Last Dance) belgeseliyle manşetlere çıkmıştı.

Chicago Bulls takımının eski yıldızlarından Jordan, 2003’te potalara veda ederek 40 yaşında emekli olmuştu.

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