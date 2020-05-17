Michael Jordan'a 27 milyon euroluk şok! Talip çıkmadı...

Dünya basketbolunun gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından olan Michael Jordan, son dönemde Chicago Bulls günleriyle bugünlerde yine ekranlara geliyor.

Özel belgesel-dizisi büyük dikkat çeken Jordan, şimdi de malikhanesiyle gündeme geldi. Chicago'nun kuzeyinde Illinois'te Highland Park'taki dev yapı, 27 milyon değerinde.

Evin içerisinde 9 yatak odası, özel yapılmış bir yemek odası, puro odası, oyun odası, Jordan için özel tasarlanmış bir basket sahası, yine Jordan'a ithafen düzenlenmiş 23 numaralı dev bir kapı, spor salonu, havuz, sauna ve sinema odasıyla herkesin beğenisini kazanan bir yapı. Ayrıca evin bahçesinde minik bir golf sahası da var.

Ancak 2013'te Michael Jordan bu evini açık artırmaya çıkardı. 13-14 milyon euro gibi yarı yarıya inmesine karşın eve hiçbir talipli çıkmadı.

8 senedir de ev için herhangi bir satın alma girişimi olmadı. Mirror'ın haberine göre, evin tamamen Michael Jordan'a göre tasarlanması, her tarafta Jordan ve 23 numaranın yer alması, tamamen hobi evi gibi düzenlenmesi nedeniyle talipli çıkmadığı aktarıldı.