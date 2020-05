Michael Jordan'dan sonra LeBron James belgeseli!

Michael Jordan'ın ağırlıklı olarak Chicago Bulls dönemini konu alan 'The Last Dance' sonrası basketbol dünyasında tarihin en iyi oyuncusuna yönelik dayanaklar farklılık göstermeye başladı. Bu doğrultuda da basketbolseverler LeBron James'in olası bir belgeselini merak eder hale geldiler.

NBA.com benzer bir belgesel beklentisini gündeme getirirken hatta bu belgeselde yer alabilecek konuları ve kişileri de film yapıncılarına öneri niteliğinde resmi sitesi üzerinden sundu.

Belgeselde rol alabilecek kişiler



Takım arkadaşları:

Öncelikle LeBron'un belgelesinde yer alması gereken kişilere yönelik öneriler sunan NBA; oyuncular arasında liseden takım arkadaşları Romeo Travis ve Dru Joyce III ile Cleveland Cavaliers'tan Mo Williams ve Anderson Varejao, Miami Heat'ten Dwyane Wade ve Chris Bosh, ikinci Cleveland döneminden Kevin Love ve JR Smit ile kendisinin ardından Lakers'a gelen Anthony Davis isimleri öne çıkarıldı.

Rakipleri:

Lebron'un rakipleri arasından ise Detroit Pistons'tan Ben Wallece, Boston Celtics'ten Paul Pierce ve Rajon Rondo, Miami'de oynarken alay ettikleri Dallas Mavericks'in yıldızı Dirk Nowitzki, Indiana Pacers'tan Lance Stephenson ve Paul George, Spurs'ten Tim Duncan, Golden State Warriors'tan ise Stephen Curry, Draymond Green ve Oklahoma dönemiyle de anılacak Kevin Durant yer alabilecek kişiler olarak belirtildi.

Koçları:

Küçük yaşlarda Amerikan futbolunda kendisine koçluk yapan Bruce Keller, lisedeki basketbol antrenörü Keith Dambort, ülkemizde de görev yapmış Cleveland Cavaliers'ın eski koçlarından David Blatt ve Cavaliers'ta yerine getirilen Tyronn Lue ile Miami Heat'te çalıştığı Erik Spoelstra...

Yöneticileri:

2005'ten bu yana Cleveland Cavaliers'ın sahibi konumundaki Dan Gilbert, 2005'ten 2010'a kadar Cavaliers'ta genel menajer olarak görev yapan Danny Ferry, Miami Heat'in başkanı Pat Riley, Cleveland Cavaliers'ta 2014'te genel menajerliğe gelen David Griffin ve Lakers'ta çalışma şansı yakaladığı Magic Johnson...

Öne çıkan figürler ve ünlüler:

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, müzisyenler Drake, 2chainz, Jay-Z ve Usher...

Yakınları:

LeBron'un menajeri, iş ortağı ve personel şefi görevlerini üstlenen isimler Rich Paul, Maverick Carter ve Randy Mims'in yanı sıra yakın arkadaşları Chris Paul ile Carmelo Anthony... Ailesinden annesi Gloria James, eşi Savannah James ve son derece popüler olan çocukları Bronny, Bryce ve Zhuri...

Ve 5 önemli isim daha:

Rich Paul'dan önceki menajeri Aaron Goodwin, kişisel antrenörü Mike Mancias, medya danışmanı Adam Mendelsohn, güvenlik şefi Robert Brown ve LeBron'un okulu Akron'un müdürü Brandi Davis...

Ele alınacak konular

-Akron'daki gençten 'Seçilmiş Kişi'ye uzanan çocukluğu

-2003 ile birlikte memleketi Cleveland'ın basketbol takımını sırtlayarak küresel bir ikon haline gelmesi

Chicago Bulls'ta Jordan'ın yaşadığı gibi kendisinin de Detroit Pistons'ı alt ederek finallere ulaşması

-Cleveland'dan ayrılış aşaması

-'The Decision' - Miami Heat'e gitmeye karar verdiği o program

Miami Heat ile ilk sezonundaki hayal kırıklığı ve sonrasında lokavt ile Amerikan futboluna geçme ihtimali

-Miami Heat ile elde edilen arka arkaya başarılar

-Evi Cleveland'a dönüşü

-Sonunda Cleveland ile gelen şampiyonluk

-Los Angeles'a gidiş macerası

