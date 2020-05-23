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23.05.2020 - 10:59 | | Fanatik

Michy Batshuayi'nin menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti

Chelsea'de forma giyen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'nin menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği iddia edildi. Yönetimin önümüzdeki hafta İngiliz kulübüyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.

Michy Batshuayi'nin menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti
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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika Michy Batshuayi gelişmesi yaşandı. Chelsea'nin yeni sezon planlarına dahik etmediği Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Kulüp aramaya başlayan Michy Batshuayi'nin menajeri Meissa N'diaye, Sarı-Lacivertliler'le temasa geçtiği iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre sezon başında da transfer gündemine gelen Batshuayi'yi bu kez elden kaçırmak istemeyen yönetim, önümüzdeki hafta İngiliz kulübüyle görüşme yapacak.

1 yıl sözleşmesi olan tecrübeli golcünün fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Bu sezonki kötü performans nedeniyle bu rakam daha da düşebilir.

Chelsea ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki forvetin fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Ayrıca bu sezonki kötü performans nedeniyle rakamın daha da düşme ihtimali var.

Çok kötü bir sezon geçiren Michy Batshuayi, Premier Lig'de 16 maçta 1 gol atabildi. Bu durum Belçikalı yıldızın fiyatını düşürdü.

Michy Batshuayinin menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti

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