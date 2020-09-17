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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Middlesbrough'un teknik direktörü Warnock koronavirüse yakalandı
17.09.2020 - 13:31 | | ANKARA (AA)

Middlesbrough'un teknik direktörü Warnock koronavirüse yakalandı

İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'un teknik direktörü Neil Warnock'ın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Middlesbrough'un teknik direktörü Warnock koronavirüse yakalandı
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Kulüpten yapılan açıklamada, 71 yaşındaki İngiliz teknik adamın test sonucunun pozitif çıktığı ve takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdiği belirtildi. 

Sağlık durumu iyi olan Warnock, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden takımla antrenmanlara çıkacak. Middlesbrough'un 19 Eylül Cumartesi günü Bournemouth'u konuk edeceği lig maçında Warnock, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Karşılaşmaya, deneme amaçlı 1000 seyirci alınacak.

Middlesbroughun teknik direktörü Warnock koronavirüse yakalandı

  M. City antrenmanını izleyelim! 

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