Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Mihai Stoica: Arda Turan transferi 1 Nisan şakası herhalde...
06.02.2020 - 09:00 |

Mihai Stoica: Arda Turan transferi 1 Nisan şakası herhalde...

Romanya'nın FCSB kulübü cephesinden Arda Turan transfer iddialarıyla ilgili ilginç açıklamalar geldi.

Transfer döneminde uzun süre Galatasaray'a gelip gelmeyeceği tartışılan ve kulüp bulamayan Arda Turan için ortaya atılan Steaua Bükreş iddialarının ardından açıklama geldi.

Steaua Bükreş Teknik Direktörü Bogdan Vintila, Arda Turan transferi sorulunca gülerken, "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" dedi.

Kulübün sportif direktörü Mihai Stoica ise iddiaları, "Herhalde Türkiye'de 1 Nisan şakası yapıyorlar" şeklinde yanıtladı.

Romanya'da ara transfer dönemi Avrupa'daki birçok ülkenin aksine 17 Şubat günü sona eriyor.

Mihai Stoica: Arda Turan transferi 1 Nisan şakası herhalde...

Mihai Stoica: Arda Turan transferi 1 Nisan şakası herhalde...

    Georgina'dan Ronaldo'ya doğum günü sürprizi...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vodafone Park'ın kapasitesi artıyor

    Vodafone Park'ın kapasitesi artıyor

    Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi belli oldu

    Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi belli oldu

    MHK'den toplantı

    MHK'den toplantı

    İslam Baba’yı yarın anıyoruz

    İslam Baba’yı yarın anıyoruz

    Sıradaki Haber