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18.11.2020 - 16:48 |

Mike Tyson maçı ne zaman? Mike Tyson - Roy Jones maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ringlere dönüyor. 1985 - 2005 yıllarında aktif olarak sahnede olan Michael Gerard Tyson maçı hangi kanalda olacak? Eski ağır sıklet boks şampiyonu Tyson, yıllar sonra ilk kez 54 yaşında maça çıkacak. İşte, Mike Tyson açı detayları...

Mike Tyson maçı ne zaman? Mike Tyson - Roy Jones maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Mike Tyson - Roy Jones Jr. karşılaşması Türkiye'de de boks tutkunlarını heyecanlandırdı. WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alabilen tek sporcu olan Tyson, 15 yılın ardından ilk kez ringlere çıkmaya hazırlanıyor. Mike Tyson - Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta?

MİKE TYSON MAÇI NE ZAMAN?

Eski dünya şampiyonu boksör, yıllar sonra ilk kez boks maçına çıkıyor. Tyson, 29 Kasım Pazar 2020 tarihinde Roy Jones Jr. ile karşı karşıya gelecek. 2 yıldır ringlerde olmayan Jones ile mücadele edecek olan Tyson, 8 raunt maç yapmış olacak.

MİKE TYSON - ROY JONES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Son maçına 2005 yılında çıkan Mike Tyson'ın 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunuyor. Maç ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta oynanacak ve canlı olarak S Sport Plus'da yayımlanacak. 

 

 

 

 

 

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