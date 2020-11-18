Mike Tyson ringe dÃ¶nÃ¼yor

18.11.2020 - 14:36 | | Ä°STANBUL (AA)
Mike Tyson ringe dönüyor
Eski aÄŸÄ±r sÄ±klet boks ÅŸampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ yapacaÄŸÄ± gÃ¶steri maÃ§Ä±yla 15 yÄ±l sonra ilk kez ringe Ã§Ä±kacak.Â
ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta dÃ¼zenlenecek maÃ§ S Sport Plus kanalÄ±ndan canlÄ± yayÄ±mlanacak.Â Son karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na 2005'te Ã§Ä±kan 54 yaÅŸÄ±ndaki Tyson ile 2 yÄ±ldÄ±r dÃ¶vÃ¼ÅŸmeyen 51 yaÅŸÄ±ndaki Roy Jones arasÄ±ndaki mÃ¼sabaka 8 raunt olacak.
Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaÅŸÄ±ndayken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genÃ§ aÄŸÄ±r sÄ±klet ÅŸampiyonu" olmuÅŸtu.
DÃ¶rt farklÄ± sÄ±klette ÅŸampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 maÄŸlubiyeti bulunuyor.