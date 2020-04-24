Mike Tyson'dan sürpriz! 'Maça çıkarım'

Celal Umut Eren / Skorer

Dünya boks tarihinin en önemli isimlerinden olan Mike Tyson, ilginç bir itirafla dikkat çekti. Instagram yayınından soruları yanıtlayan Tyson, 2005'ten sonra ilk kez ringlere geri dönebileceğini söyledi.

2 haftadır antrenmanlar yaptığını aktaran 53 yaşındaki eski boksör, bazı yardım maçlarında yer alabileceğini ifade etti.

Tyson, antrenman yapmanın zor olduğunu kabul ederek, "2 haftadır yeniden eldivenleri giyiyorum. Ama baya zor oluyor. Özellikle vücudumu, ağırlığımı kaldırmak zor. Biraz ağrılarım oluyor. Fakat vücudumu toparladım, yavaş yavaş kaldırdım vücudumu" dedi.



3-4 rauntluk maçlara çıkabileceğini aktaran efsane boksör, "Yardım amaçlı düzenlenen gecelere katılabilirim. 3-4 raunt oynayabilirim. Çalışmalarıma devam ediyorum. Bu tip yardım amaçlı maçlara çıkmak isterim. Özellikle evsizler için, ihtiyaç sahibi insanlar için ve kötü alışkanlıkları nedeniyle berbat haldeki insanlar için düzenlenecek yardım organizasyonlarında ringe çıkmak isterim" yorumunu yaptı.

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