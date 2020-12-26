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26.12.2020 - 13:29 | | ANKARA (AA) -

Mikel Arteta, ligde kalma hesapları yapıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, gelecek hafta oynayacakları maçların ligde kalmaları için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Mikel Arteta, ligde kalma hesapları yapıyor
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, gelecek hafta oynayacakları maçların ligde kalmaları için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Ligde çıktıkları son 10 maçta sadece 1 galibiyet elde ederek tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve 15. sırada yer alan Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Arteta, takımının bu sezonki performansına ilişkin İngiliz basınına değerlendirmelerde bulundu.

Kötü gidişat için bahane üretmeyeceğini vurgulayan 38 yaşındaki Arteta, "Maçları kaybetmeye başladığımızdan beri durumun ciddiyetinin açık bir şekilde farkındayım. Takımın bu hale gelmesi, benim sorumluluğum. Ne olursa olsun, takım olarak mücadeleyi bırakmamalı ve bazı şeyleri değiştirmek için sahaya çıkmalıyız." diye konuştu.

Gelecek hafta çok kritik maçlara çıkacaklarını kaydeden Arteta, "Ligde kalma mücadelesi veren önemli rakiplerle oynayacağız. 7-8 gün içinde çıkacağımız maçlar, bu sezon Premier Lig'de kalıp kalamayacağımızı göstermek adına belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

Bugün Chelsea ile yapacakları lig maçını da değerlendiren Mikel Arteta, "Bence, Premier Lig'de bu sezon en güçlü kadroya sahip takım Chelsea ve kesinlikle zirve mücadelesi verecekler. Şu anki performansları da gayet iyi. Biz, o seviyeden çok uzağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arsenal, Chelsea mücadelesinin ardından ligde kendisinden daha alt sıralarda yer alan takımlardan Brighton & Hove Albion ile 29 Aralık'ta, West Bromwich Albion ile 2 Ocak'ta karşılaşacak.

Mikel Arteta, ligde kalma hesapları yapıyor

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