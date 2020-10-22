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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Mikel Arteta'dan Mesut Özil yanıtı: Vicdanım rahat
22.10.2020 - 13:30 |

Mikel Arteta'dan Mesut Özil yanıtı: Vicdanım rahat

İngiliz ekibi Arsenal'de, hem Premier Lig hem de UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Mesut Özil, duygularını sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de istenmeyen kişi ilan edilen Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, taraftarlarına seslenmişti.

Yıldız futbolcu Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmeyişiyle alakalı, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum" ifadelerini kullanmıştı.

ARTETA: VİCDANIM RAHAT

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan, Türk asıllı Alman futbolcuya yanıt geldi. İspanyol teknik adam, "Vicdanım çok rahat çünkü ona karşı adil davrandım. Dürüst olmak gerekirse, sorumluluğu ben alıyorum. En iyi oyuncuları seçmek zorunda olan benim" dedi.

Mikel Artetadan Mesut Özil yanıtı: Vicdanım rahat

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