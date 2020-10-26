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26.10.2020 - 22:01 |

Milan - Roma: 3-3

Serie A'nın 5. haftasında Milan kendi evinde Roma'yı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Milan - Roma: 3-3
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında lider Milan, konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda yapılan müsabakaya, ev sahibi ekip hızlı giriş yaptı ve daha 2. dakikada İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçti. 

Konuk Roma, 14. dakikada Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1. 

İlk yarı, karşılıklı gollerle berabere tamamlandı. 

İkinci yarının başında yine ev sahibi takım, bu sefer Belçikalı Alexis Saelemaekers ile 47. dakikada 2-1 yeniden öne geçti.

 Roma, 71. dakikada Jordan Veretout'un penaltı golüyle skorda bir kez daha dengeyi yakaladı: 2-2. 

78. dakikada Romalı Mancini'nin, Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na ceza sahasında yaptığı hareket nedeniyle ev sahibi takım penaltı atışı kazandı. Penaltıyı gole çeviren İbrahimovic, Milan'ı 3-2 üstünlüğe taşıdı. 

Konuk takım, maçı bırakmayarak 84. dakikada Arnavut oyuncusu Marash Kumbulla ile skorda yeniden eşitliği sağladı: 3-3. 

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Lider Milan, 3 kez öne geçtiği maçı kazanamayarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşasa da 13 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk Roma ise 8 puanla 9. sırada yer aldı. 

Milan'da geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele etti.

Milan - Roma: 3-3

 

 İLK 11'LER

Milan: Tataruşanu, Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Hakan, Leão, Ibrahimovic

Roma: Mirante, Ibañez, Mancini, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

 

Milan - Roma: 3-3

Juventus 2-2 Roma Maç Özeti

 

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