Milan Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'nın 5. haftasında ilk sıradaki Milan, kendi evinde 9. sırada bulunan Roma'yı ağırlıyor. Ligde 4'te 4 yapan Milan galibiyetine bir yenisini daha katmak isterken Roma ise ezeli rakibinden 3 puan koparıp üst sıralara çıkmanın peşinde...

MİLAN ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN CANLI İZLENECEK?

Milan Roma maçı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 22:45’te başlayacak ve Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

20 MAÇTA 17 GALİBİYET 3 BERABERLİK

Bireysel performansı ile göz dolduran Milan son 20 maçında 17 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken sadece 3 kez de berabere kaldı. 20 maçında mağlubiyeti olmayan Milan son yenilgisini 8 Mart’ta Genoa’ya karşı almıştı

Maç öncesi ev sahibi ekipte Musaccihio, Rebic ve Gabbia sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Roma’da ise sakatlıkları süren Smalling, Pastore, Diawara, Zaniolo ve Calafori maçta oynayamayacak.