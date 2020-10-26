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26.10.2020 - 22:01 |

Milan Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'nın 5. haftasında dev karşılaşma... Milan kendi evinde Roma'yı konuk ediyor. Futbolseveler karşılaşmanın saatini ve kanalını merak ediyor... İşte detaylar...

Milan Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'nın 5. haftasında ilk sıradaki Milan, kendi evinde 9. sırada bulunan Roma'yı ağırlıyor. Ligde 4'te 4 yapan Milan galibiyetine bir yenisini daha katmak isterken Roma ise ezeli rakibinden 3 puan koparıp üst sıralara çıkmanın peşinde...

MİLAN ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN CANLI İZLENECEK?

Milan Roma maçı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 22:45’te başlayacak ve Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

20 MAÇTA 17 GALİBİYET 3 BERABERLİK

Bireysel performansı ile göz dolduran Milan son 20 maçında 17 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken sadece 3 kez de berabere kaldı. 20 maçında mağlubiyeti olmayan Milan son yenilgisini 8 Mart’ta Genoa’ya karşı almıştı

Maç öncesi ev sahibi ekipte Musaccihio, Rebic ve Gabbia sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Roma’da ise sakatlıkları süren Smalling, Pastore, Diawara, Zaniolo ve Calafori maçta oynayamayacak.

 

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