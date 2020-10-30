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30.10.2020 - 07:23 |

Milan sahasında rahat galibiyet aldı

UEFA Avrupa Ligi H grubunda AC Milan ile Sparta Prag karşı karşıya geldi

Milan sahasında rahat galibiyet aldı
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UEFA Avrupa Ligi H grubu 2. maçında Milan ile Sparta Prag, San Siro'da karşı karşıya geldi. Milan, maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Milan'ın golleri; 24. dakikada Brahim Diaz, 57. dakikada Rafael Leao ve 67. dakikada Diogo Dalot kaydetti. Milan'da Zlatan Ibrahimovic 36. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu yedek oturdu.

Bu sonuçla birlikte İtalyan devi grupta 2'de 2 yaptı. Sparta Prag ise henüz puanla tanışamadı.

Milan sahasında rahat galibiyet aldı

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