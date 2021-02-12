Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Milli atlet İlyas Çanakçı Ukrayna'da birinci oldu
12.02.2021 - 00:37 |

Milli atlet İlyas Çanakçı Ukrayna'da birinci oldu

Ukrayna'nın Sumy şehrinde düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu İlyas Çanakçı, 400 metrede birinci oldu.

Milli atlet İlyas Çanakçı Ukrayna'da birinci oldu
ABONE OL

Ukrayna'nın Sumy şehrinde düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu İlyas Çanakçı, 400 metrede birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İlyas Çanakçı 400 metre finalinde 47.34'lük dereceyle ilk sırayı aldı. 

Milli atletlerden Kubilay Ençü, 400 metre finalinde 48.37'lik zamanıyla beşinci sırayı alırken, 200 metrede Oğuz Uyar, seçmeyi 21.72, yarı finali ise 21.71'lik derecesiyle galip tamamlayıp, finalde yarışmaya hak kazandı.

Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada 13.43'lük derecesiyle ilk sıradan finale kalırken, yüksek atlamada Buse Savaşkan ise 1.83'lük derecesiyle genel sıralamada altıncı, 23 yaş altı sıralamasında ise ikinci olarak kürsüye çıktı. 

Erkekler yüksek atlama finalinde yarışan Enes Talha Şenses, 2.10'luk derecesiyle yedinci sırada kaldı. 

Turnuvanın bir diğer finali olan 800 metrede Murat Yalçınkaya 1.51.84, Mevlüt Aras ise 1.53.54 ile dereceye giremedi.

Milli atlet İlyas Çanakçı Ukraynada birinci oldu

    Rıza Çalımbay: "Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Milli atlet İlyas Çanakçı Ukrayna'da birinci oldu
      Milli atlet İlyas Çanakçı Ukrayna'da birinci oldu
    2. Fernando Alonso trafik kazası geçirdi
      Fernando Alonso trafik kazası geçirdi
    3. Para milli atlet Gökhan Akın'dan Dubai'de bronz madalya
      Para milli atlet Gökhan Akın'dan Dubai'de bronz madalya
    4. Galatasaray'dan Oğulcan kararı! UEFA hamlesi...
      Galatasaray'dan Oğulcan kararı! UEFA hamlesi...
    5. Yalçın'dan sözleşme cevabı! 'Beni rahatsız ediyor'
      Yalçın'dan sözleşme cevabı! 'Beni rahatsız ediyor'
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cenk Tosun: "Konu Beşiktaş ise para konuşmaya gerek yok"

    Cenk Tosun: "Konu Beşiktaş ise para konuşmaya gerek yok"

    Son dakika - Utku Yuvakuran'dan penaltı itirafı! "Su şişesine yazdılar"

    Son dakika - Utku Yuvakuran'dan penaltı itirafı! "Su şişesine yazdılar"

    Son dakika - Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk ve Cenk Tosun sözleri!

    Son dakika - Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk ve Cenk Tosun sözleri!

    FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu Bayern Münih!

    FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu Bayern Münih!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet