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07.02.2021 - 13:45 | | ANKARA, (DHA) -

Milli atlet Nevin İnce 400 metrede rekor kırdı

Milli atlet Nevin İnce, Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede rekor kırdı.

Milli atlet Nevin İnce 400 metrede rekor kırdı
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İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda devam eden Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bir rekor daha geldi.

400 metre yarışlarında U18 salon Türkiye rekoru yenilendi. Fenerbahçe Kulübü'nün 17 yaşındaki sporcusu Nevin İnce, 400 metrede 55.52 koşarak U18 salon Türkiye rekorunu kırdı. Eski rekor 56.39 ile milli atlet Mizgin Ay'a aitti.

Milli atlet Nevin İnce 400 metrede rekor kırdı

 

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