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10.02.2020 - 09:35 | | AA

Milli atletler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Ankara'da hazırlanıyor

Atma disiplininde yarışan milli atletler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Milli atletler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Ankara'da hazırlanıyor

Türkiye Atletizm Federasyonundan edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki Naili Moran Atletizm Pisti'nde gerçekleşen kamp, 29 Şubat'a kadar sürecek.

Kampta, çekiç atıcılar Kıvılcım Kaya Salman, Özkan Baltacı, Eşref Apak, Deniz Yaylacı ve gülle atıcı Osman Can Özdeveci yer alıyor.

Milli atletler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Ankarada hazırlanıyor

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