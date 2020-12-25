Milli atletlerden rekor üstüne rekor!

Milli atlet Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Eren Ünlü, sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda yüksek atlamada Alperen Acet'e ait 2,12 metrelik 18 yaş altı salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Milli atlet, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda 2,13 metrelik atlayışıyla rekoru ele geçirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, başarısından dolayı Ali Eren Ünlü'yü, antrenörü Koray İmrak'ı ve kulübü Galatasaray'ı tebrik etti.

Berke Akçam, erkekler 60 metre engellide 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı

Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli atlet Berke Akçam, erkekler 60 metre engellide 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Berke Akçam, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda erkekler 60 metre engellide 7.83'lük derecesiyle Mikdat Sevler'e ait eski 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu 0.05 saniye geliştirdi.

Berke, bu yıl açık sahada 400 metre engellide de Türkiye rekorunu yenilemişti.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, yarış sonrası sahada Berke Akçam ve antrenörü Abdurrahman Deriş'i tebrik etti.

Mevlüt Aras'tan erkekler 800 metrede 18 yaş altı salon Türkiye rekoru

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda Mevlüt Aras, 1:51.38'lik performansıyla adını rekor listesine yazdırdı.

Milli sporcu, 2018'de Mehmet Çelik tarafından elde edilen 1:51.72'lik eski rekoru yenileyerek ilk kez Türkiye rekortmeni olmanın mutluluğunu yaşadı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Mevlüt Aras ile antrenörleri Fesih Doğan ve İsmail Güzeloğlu'nu kutlayarak yeni sezonda başarılarının artarak devam etmesi dileğinde bulundu. Çintimar, sporcunun kulübü ENKA'yı da tebrik etti.

Milli atlet İlkay Aydemir Türkiye rekorunu geliştirdi

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, İlkay Aydemir, 2020 yılını 5226 puanlık 23 yaş altı salon Türkiye rekoruyla tamamladı.

İlk kez ocak ayında denediği bu branşta 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran İlkay, 4893 puanla başladığı rekorlar serisinde bu dereceyi 5226 puana kadar yükseltti.

İlkay, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'ndaki sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda gerçekleştirdiği 5226 puanla 2020'de heptatlonda 23 yaş altı salon Türkiye rekorunu dördüncü kez geliştirdi.

Milli sporcunun bu performansı, aynı zamanda Türkiye tüm zamanlar listesinde de kendisini ikinci sıraya yükseltti.

Heptatlonda Türkiye rekorunu 23 yıldır 5612 puanla elinde tutan Alper Kasapoğlu'nun ardından İlkay Aydemir, Ahmet Mustafa Yılmaz'ın 2018'deki performansını üç puanla geride bırakarak ikinciliğe çıktı.