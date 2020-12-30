Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
30.12.2020 - 15:42 |

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Kariyerini Fransa'nın Lille takımında sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
ABONE OL

İzinli olduğu için geldiği memleketi Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Yusuf Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile bir süre sohbet etti.  Yusuf Yazıcı, ziyareti anısına Metin Alper'e 12 numaralı imzalı formasını, Alper de Yazıcı'ya fincan takımı hediye etti.

Milli futbolcunun ziyareti, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Yusuf Yazıcı... Avrupa'daki futbolu ve muhteşem golleriyle göğsümüzü kabartan, Trabzon'umuzun evladı Emniyetimizi ziyarete geldi..." ifadeleriyle paylaşıldı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcıdan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

  

    Menemenspor, Ümit Karan'a emanet...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 'Çebi'nin koronavirüs testi pozitif'
      'Çebi'nin koronavirüs testi pozitif'
    2. Gaziantep'te Erzurumspor hazırlıkları
      Gaziantep'te Erzurumspor hazırlıkları
    3. Samsunspor'da hedef 3 puan
      Samsunspor'da hedef 3 puan
    4. Beşiktaş'tan anlamlı hareket
      Beşiktaş'tan anlamlı hareket
    5. Yusuf Yazıcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
      Yusuf Yazıcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor'dan Ersun Yanal açıklaması! İstifa...

    Antalyaspor'dan Ersun Yanal açıklaması! İstifa...

    Son Dakika | Fenerbahçe'de Belözoğlu operasyonu! Bizzat görüştü...

    Son Dakika | Fenerbahçe'de Belözoğlu operasyonu! Bizzat görüştü...

    Mario Lemina'dan olay itiraf: Galatasaray'dan ayrılırken...

    Mario Lemina'dan olay itiraf: Galatasaray'dan ayrılırken...

    Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yeni yıl mesajı

    Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yeni yıl mesajı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet