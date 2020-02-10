Milli karatecilerden Macaristan'da 15 madalya

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen 47. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Avrupa Karate Federasyonuna üye 54 ülkeden 1157 sporcu katıldı.

Budapeşte Arena'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada Karate Milli Takımı, 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak hem genel klasmanda ilk sırayı aldı hem de organizasyonun en çok madalya kazanan ülkesi oldu.

2019 Aalborg'da 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda ilk sırayı alan milli takım, üst üste ikinci kez bu başarıyı tekrarlayarak tarihi bir performansa imza attı. Ay-yıldızlı ekip, 2008'den bu yana 6 kez bu başarıyı tekrarlamış oldu.

2008 İtalya'da toplamda 14 madalya ile ilk sırayı alan milliler, 2010'da İzmir'de 16, 2013'te Konya'da 18, 2016'da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 20, 2019 Aalborg'da da 16 madalya ile genel klasman şampiyonu olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, alınan sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ilk sırada tamamladık. Daha çok madalya da alabilirdik ama yine de açık ara farkla birinci ve en çok madalya kazanan ülkeyiz. Türk karatesinin gücünü bir kez daha buralarda göstermiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

21 yaş altı erkekler kumite 60 kiloda Avrupa Şampiyonu olan ve müsabakanın ardından Türk bayrağı ile sevincini paylaşan Ömer Faruk Ateş'e de değinen Delihasan, "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosunda Yunan bir vekil, şanlı bayrağımıza karşı çok çirkin ve kabul edilemez bir eylemde bulunmuştu. Çocuklarımız da bu durumdan etkilendi. Final öncesi de artı bir motivasyon oldu. Sporda siyasete yer yok ama finali de kazanınca böyle bir durum yaşandı. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki bizim sporcularımızın ilişkileri Yunan sporcularla gayet iyi durumda. Kurallar gereği de tatamide bayrak açmak yasak. Yine de Türk bayrağının üstünlüğünü göstermek isteyen Ömer Faruk Ateş kardeşime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Budapeşte 2020'de altın madalya kazanan türk karateciler, ümit kumite 47 kiloda Müşerref Özdemir, ümit ferdi kata Furkan Kaynar, genç ferdi kata Enes Özdemir, genç kumite 68 kiloda Ömer Faruk Yürür, 21 yaş altı kumite 60 kiloda Ömer Faruk Ateş, erkek takım katada Enes Özdemir, Furkan Kaynar, Ömer Berat Kaynar.

Gümüş madalya kazanan sporcular, genç kumite 48 kiloda Hazel Balık, genç kumite 76 kiloda Alperen Yaman, genç ferdi kata Keyda Nur Çolak.

Bronz madalya kazanan milliler, ümit ferdi kata Damla Su Türemen, genç kumite 53 kiloda Simay Tokcan, ümit kumite 52 kiloda Mert Halıcı, 21 yaş altı kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer ile Rabia Şentürk, kadın takım katada Zehra Kaya, Damla Su Türemen, Şule Azra Akbulut.