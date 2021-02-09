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09.02.2021 - 18:09 | | DHA

Milli kayakçı Sıla Kara'dan bronz madalya

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Sıla Kara, Bulgaristan'da düzenlenen FIS Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Milli kayakçı Sıla Kara'dan bronz madalya
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Bulgaristan'ın Bansko Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde kadınlar büyük slalom yarışında başarılı bir performans ortaya koyan milli kayakçı Sıla Kara, kürsüye çıkarak bronz madalyayı boynuna taktı. Aynı yarışta mücadele eden milli sporcu Ceren Reyhan Yıldırım ise 4'üncü sırada yarışmayı tamamladı. Erkekler kategorisinde ise Derin Berkin 6'ncı olurken, Kerek Haymana ise 11'inci sırada yarışmayı tamamladı.

Sporcuları aldıkları sonuçlardan dolayı tebrik eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Bulgaristan'da sporcumuz Sıla Kara'nın almış olduğu bronz madalyadan dolayı kendisini ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Milli kayakçı Sıla Karadan bronz madalya

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