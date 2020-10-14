Milli maç ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
Türkiye-Sırbistan maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar B Ligi 3. grup dördüncü maçında bu akşam Sırbistan'ın konuk edecek olan A Milli takımda gözler maçın oynanacağı saat çevrildi. 2020 yılı içerisinde 5. maçına Sırbistan mücadelesi ile çıkacak olan A Milli takım çıktığı maçların 3'ünde berabere kalırken 1 müsabakadan ise mağlup ayrıldı. Almanya karşısında ve Rusya maçının ikinci yarısında ortaya koyulan futbol ile göz dolduran Türkiye grupta ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki Türkiye-Sırbistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye-Sırbistan maçı için heyacanlı bekleyiş başladı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grup dördüncü maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk edecek. Grupta deplasmanda rakibi ile oynadığı mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan A Milli Takım, Almanya ile oynanan hazırlık maçında 3-3'lük skorla sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta son olarak deplasmanda Rusya ile karşılaşan A Milli takım ilk yarıda sergilediği kötü futbol nedeniyle devreye 1-0'lık skorla girdi. İkinci yarıda yapılan değişiklikler ile ve takımın istekli oyunu ile bambaşka bir futbol ortaya koyan A Milliler skoru 1-1 eşitliğe getirdikten sonra oynadığı futbolla adeta göz doldurdu. Birçok fırsattan yararlanamayan A Milli takım Rusya deplasmanında adeta 3 puan bıraktı.
TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-Sırbistan maçı 14 Ekim 21:45'te oynanacak. Türkiye-Sırbistan maçında Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE 2 PUANLA 3. SIRADA!
A Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak.
Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.
Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Sırbistan ile ikinci maç
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ikinci maçını yarın oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile ilk maçını 6 Eylül 2020'de deplasmanda oynamış ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.