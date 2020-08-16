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16.08.2020 - 14:23 | | ANKARA (AA) -

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'daki yarışta 8. oldu

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yer alan milli motosikletçi Deniz Öncü, 14-16 Ağustos tarihlerinde Avusturya'da düzenlenen yarışta 8. oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'daki yarışta 8. oldu
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Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı 4.3 kilometre uzunluğa sahip Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde yapıldı

Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla boy gösteren milli sporcu Deniz Öncü yarışta 8. oldu.

17 yaşındaki Deniz Öncü 23 turluk yarışa 10. cepten start aldı. Öncü, ilk turlardan itibaren ön gruba yerleşti.

Yarışa uzun zaman liderlik eden Öncü, son iki tur kala rakiplerin ataklarına cevap veremeyerek damalı bayraktan 8. sırada geçti.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 6. Ayak yarışı ise 23 Ağustos Pazar günü Red Bull Ring pistinde yapılacak.

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