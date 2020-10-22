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22.10.2020 - 11:28 | | AA

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayağında İspanya'da mücadele edecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak
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Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, 5.1 kilometre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yapılacak yarış için serbest antrenmanlar yarın gerçekleşecek.

Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, 24 Ekim Cumartesi günü sıralama turları için piste çıkacak. 19 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış ise 25 Ekim Pazar günü yapılacak.

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