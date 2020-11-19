Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonun son yarışına Portekiz'de çıkacak
19.11.2020 - 12:03 | | AA

Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonun son yarışına Portekiz'de çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın son yarışında Portekiz'de piste çıkacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonun son yarışına Portekiz'de çıkacak
ABONE OL

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Deniz Öncü'nün mücadele ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın final yarışı 20-22 Kasım tarihlerinde Portekiz'in Portimao şehrinde düzenlenecek.

Red Bull KTM Tech 3 takımında yer alan milli sporcu, 4,6 km uzunluğa sahip Uluslararası Algarve pistinde yapılacak şampiyonada sezonun son yarışını üst sıralarda tamamlamak için ter dökecek.

Şampiyonanın 15. ayak yarışları 20 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak. Moto3 yarışı 21 Kasım Cumartesi günü sıralamalarla devam edecek. Deniz Öncü, 22 Kasım Pazar günü TSİ 14.00'da Grande Premio MEO de Portugal yarışında start alacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri

Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonun son yarışına Portekizde çıkacak

Ronaldinho'nun Zaragoza'ya Attığı Harika Serbest Vuruş Golü

FC Nantes'in 2014 yılında Metz karşısında aldığı inanılmaz galibiyet
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Filip Novak'a bir şok daha!
    Filip Novak'a bir şok daha!
  2. 'G.Saray'ın iyi yönetilmeye ihtiyacı var'
    'G.Saray'ın iyi yönetilmeye ihtiyacı var'
  3. Erteleme talebine olumsuz yanıt
    Erteleme talebine olumsuz yanıt
  4. Göztepe'de Ndiaye formayı kaptı
    Göztepe'de Ndiaye formayı kaptı
  5. Cavcav'dan Kaplan açıklaması
    Cavcav'dan Kaplan açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonun son yarışına Portekiz'de çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonun son yarışına Portekiz'de çıkacak

Erik Sabo: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak

Erik Sabo: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak

Bilal Ceylan'ın idolü Gökhan Gönül ve Dani Alves

Bilal Ceylan'ın idolü Gökhan Gönül ve Dani Alves

Son dakika | Zarko Cabarkapa resmen Fenerbahçe Beko'da

Son dakika | Zarko Cabarkapa resmen Fenerbahçe Beko'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet